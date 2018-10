W Londynie miała miejsce uroczysta premiera filmu "Zimna wojna". Jak to na takiej uroczystości, pojawili się znani i lubiani z różnych czasów. Tym razem był też obecny zespół Duran Duran, który na m koncie ma piosenkę do filmu o Jamesie Bondzie ("A View To A Kill"), a także takie przeboje, jak "Come Undone", "Rio" czy "Ordinary World". Zespół największe triumfy święcił na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, ale do dziś ma miliony fanów na całym świecie, a muzycy formacji nie mogą do dziś spokojnie spacerować po ulicy - co rusz ktoś ich prosi o autograf lub selfie.

Tym razem było odwrotnie - po pokazie filmu "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego członkowie Duran Duran poprosili o selfie... Joannę Kulig. Przy okazji komplementowali film. Zobaczcie, co opublikowali na swoim koncie na Instagramie.