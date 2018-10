Specyfiką naszego rynku jest to, że niezwykle mało gwiazd z zachodu dociera na szczyt listy najlepiej sprzedawanych płyt. W szczególności problem z tym mają gwiazdy, które nagrywają dla nastoletniej publiki – ta nie ma pieniędzy, więc stara się słuchać w sieci, rzadko kupując fizyczne egzemplarze. Częściej na „jedynkach” widzimy Pink Floyd, Deep Purple i im podobnych, bo ich audytorium należy do grupy posiadającej grubsze portfele oraz do grupy, która cały czas lubi uzupełniać kolekcje płytowe.

Pierwsze miejsce dla albumu „Sweetener” nie jest więc manifestacją siły. Oczywiście Ariana Grande rozpoznawalna jest. Bardziej pokazuje to że żaden bardzo ważny polski album nie miał swej premiery oraz że sprzedaż płyt osiągnęła w tym tygodniu (łącznie) bardzo niski poziom. A w takich sytuacjach na bezkrólewiu i gwiazdka pop królową zostać może.

1. ARIANA GRANDE – SWEETENER

2. WHITNEY HOUSTON - I WILL ALWAYS LOVE YOU. THE BEST OF WHITNEY HOUSTON

3. RETO - BOA

4. TACO HEMINGWAY - CAFE BELGA

5. MAANAM - ZŁOTA KOLEKCJA VOL.1&2

6. SOUND'N'GRACE – ŻYCZENIA

7. RÓŻNI WYKONAWCY - BRAVO HITS LATO 2018

8. MUZYKA FILMOWA - MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN

9. KORTEZ - MÓJ DOM

10. HINOL, POLSKA WERSJA - MEJ DUSZY DZIECKO

11. ZBIGNIEW WODECKI - THE BEST - ZACZNIJ OD BACHA

12. RÓŻNI WYKONAWCY - MĘSKIE GRANIE 2017

13. MŁYNARSKI-MASECKI JAZZ CAMERATA VARSOVIENSIS - FOGG - PIEŚNIARZ WARSZAWY

14. LADY PANK - LP1 (2018)

15. RÓŻNI WYKONAWCY - MÓJ EMPIK - MOJA MUZYKA: MUZYKA ROCKOWA VOL.2

16. PAWEŁ DOMAGAŁA - OPOWIEM CI O MNIE

17. MALIK MONTANA – TIJARA

18. KALI, FLVWLXSS - V8T

19. RÓŻNI WYKONAWCY - RMF FM MUZYKA NAJLEPSZA POD SŁOŃCEM 2018

20. TACONAFIDE - SOMA 0,5MG

21. KĘKĘ - TO TU

22. ED SHEERAN – DIVIDE

23. DAWID PODSIADŁO - ANNOYANCE AND DISAPPOINTMENT

24. O.S.T.R. - W DRODZE PO SZCZĘŚCIE

25. STANISŁAWA CELIŃSKA - MALINOWA …

26. REMO – SEKRET

27. RÓŻNI WYKONAWCY - MĘSKIE GRANIE 2017 – DOGRYWKA

28. KORTEZ – BUMERANG

29. PRO8L3M - GROUND ZERO MIXTAPE

30. TULIA – TULIA

31. GUZIOR - EVIL_THINGS

32. DJ DECKS - MIXTAPE VOL. 6

33. KASIA KOWALSKA – AYA

34. ED SHEERAN – X

35. KRZYSZTOF ZALEWSKI – ZŁOTO

36. MAŁACH – PROVERBIUM

37. DAWID PODSIADŁO - COMFORT AND HAPPINESS

38. ALVARO SOLER - ETERNO AGOSTO

39. ZBIGNIEW WODECKI - DOBRZE, ŻE JESTEŚ

40. KRZYSZTOF ZALEWSKI - ZALEWSKI ŚPIEWA NIEMENA

41. FLORENCE & THE MACHINE - HIGH AS HOPE

42. MAANAM - BALLADY (2017)

43. MY3 - MY3

44. ARETHA FRANKLIN IKONY MUZYKI - ARETHA FRANKLIN

45. MAANAM - O! (2015)

46. SŁAWOMIR - THE GREATEST HITS

47. P!NK - BEAUTIFUL TRAUMA

48. RÓŻNI WYKONAWCY - MÓJ EMPIK - MOJA MUZYKA: MUZYKA FRANCUSKA

49. ANIA DĄBROWSKA - THE BEST OF

50. ED SHEERAN - "+"