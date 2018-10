Foo Fighters znane jest z niezwykle żywiołowych, rockowych koncertów. Podczas ostatnich było tak gorąco, że wokalista grupy przeforsował, jak zostało to nazwane, głos. Grupa została zmuszona do zmiany terminów dwóch występów w Edmonton i Calgary. Obydwa koncerty odbędą się w drugiej połowie października. "To jedyny raz, kiedy jestem podobny do Bono" - żartował Grohl, nawiązując do ostatniego przerwania koncertu przez U2 w Berlinie.

Grupa przebywa obecnie w długiej trasie koncertowej, podczas której promuj wydany w 2017 roku album "Concrete and Gold". Foo Fighters powróci na trasę do zaplanowanego na 8 września koncertu w Vancouver.