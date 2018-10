Nasz rynek płytowy od trzech lat ma pewne przewidywalne prawidłowości. Jeśli ważny raper wydaje płytę, to wszystko inne przestaje się liczyć. Pierwsze miejsce z automatu trzeba mu przypisać, a pozostali muzycy muszą się pogodzić dalszymi pozycjami.

Drugą prawidłowością jest sprawdzenie siły rapera – jeśli album nie budzi silnych emocji, po debiucie na „jedynce” w następnym tygodniu spada poza pierwszą dziesiątkę. Swoistym „sprawdzam” dla Sariusa będzie więc to, co nastąpi za tydzień.

Spokojne można się spodziewać, że za tydzień wysoko powinny być płyty Maanamu (po śmierci Kory wciąż uzupełniamy dyskografię), Bajmu, który świętuje jubileusz oraz ostatniego krążka mistrza nastroju, Leonarda Cohena. Przecena (aktualnie trzeba za „You Want It Darker” zapłacić 19,90) robi swoje i jasno pokazuje, jaki próg cenowy jest dla Polaków najbardziej korzystny do zaakceptowania. Czy to dobra cena dla wydawców? To już inna kwestia. Jeśli marzymy o powszechności kupowania płyt, kolejny sygnał z rynku (poprzednio z sukcesem sprzedano m.in. tysiące albumów Depeche Mode) branża powinna wziąć sobie do serca. I albo w ogóle nie obniżać cen, by nie psuć rynku, albo nowości wydawać po 19,90 zł.

1. Sarius – Wszystko Co Złe

2. Leonard Cohen – You Want It Darker

3. Bajm – Best Of 1978 – 2018

4. White 2115 – Rockstar

5. Maanam – Złota Kolekcja Vol.1&2

6. Taco Hemingway – Cafe Belga

7. Sarius – Antihype

8. Kortez – Mój Dom

9. Hinol, Polska Wersja – Mej Duszy Dziecko

10. Ariana Grande – Sweetener

11. Muzyka Filmowa – Mamma Mia! Here We Go Again

12. Różni Wykonawcy – Męskie Granie 2017

13. Różni Wykonawcy – Bravo Hits Lato 2018

14. Zbigniew Wodecki – The Best – Zacznij Od Bacha

15. Troye Sivan – Bloom

16. O.S.T.R. – W Drodze Po Szczęście

17. Kali, Flvwlxss – V8T

18. Różni Wykonawcy – RMF FM Muzyka Najlepsza Pod Słońcem 2018

19. Stanisława Celińska – Malinowa…

20. Dominika Sozańska – Horyzont

21. Kortez – Bumerang

22. Różni Wykonawcy – Męskie Granie 2017 – Dogrywka

23. Reto – Boa

24. Lady Pank – Lp1 (2018)

25. Kękę – To Tu

26. Taconafide – Soma 0,5Mg

27. Różni Wykonawcy – Mój Empik – Moja Muzyka: Muzyka Rockowa Vol.2

28. Pro8L3M – Ground Zero Mixtape

29. Dawid Podsiadło – Annoyance And Disappointment

30. Imagine Dragons – Evolve

31. Armin Van Buuren – A State Of Trance Ibiza 2018

32. Guzior – Evil_Things

33. Krzysztof Zalewski – Złoto

34. Krzysztof Zalewski – Zalewski Śpiewa Niemena

35. Remo – Sekret

36. Młynarski-Masecki Jazz Camerata Varsoviensis – Fogg – Pieśniarz Warszawy

37. Abba – 18 Hits

38. Dj Decks – Mixtape Vol. 6

39. Ed Sheeran – Divide

40. Paweł Domagała – Opowiem Ci O Mnie

41. Malik Montana – Tijara

42. Dżem – The Singles

43. Imagine Dragons – Smoke + Mirrors

44. Sound’N’Grace – Życzenia

45. Tulia – Tulia

46. Muzyka Filmowa – Mamma Mia!

47. Why Don’T We – 8 Letters

48. My3 – My3

49. Małach – Proverbium

50. Ed Sheeran – X