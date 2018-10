"Po Donnie Summer, Carole King i Cher na Broadwayu zawita kolejna diwa - Tina Turner" - napisała w środę agencja Associated Press.

Daty prezentacji musicalu, jego obsada i kolejne szczegóły zostaną ogłoszone w najbliższych miesiącach.

Musical "Tina" miał swoją światową premierę 17 kwietniu br. w Aldwych Theatre w Londynie. Opowieść o życiu Tiny Turner napisała Katori Hall we współpracy z Frankiem Ketelaarem i Keesem Prinsem. Przedstawienie wyreżyserowała Brytyjka Phyllida Lloyd. W rolach głównych wystąpiły Adrienne Warren (Tina) i Kobna Holdbrook-Smith (Ike).

W spektaklu wykonywane są m.in. przeboje piosenkarki, takie jak "Private Dancer", "River Deep, Mountain High", "Better Be Good to Me" i "Proud Mary".

Akcja musicalu ukazuje życie Tiny Turner - od młodości spędzonej w Nutbush w stanie Tennessee, poprzez lata jej burzliwego związku z Ike Turnerem, po wielki powrót na estradę jako 40-letnia gwiazda rock'n rola.

Jak podała AP, "Tina" na Broadwayu "będzie kontynuacją trendu na inscenizowanie muzycznych biografii".

21 września musical został zaprezentowany na scenie Operettenhaus w Hamburgu w Niemczech.