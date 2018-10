Pierwsze miejsce dla Korteza może zaskoczyć o tyle, że mamy do czynienia z mini-albumem z nagraniami, które nie weszły na regularną płytę. Ale Kortez jest w tym momencie jedną z nielicznych marek spoza świata hip-hopu, która umieszcza wszystko, co chce, na pierwszym miejscu.

W pierwszej dziesiątce mamy kilka innych ciekawych nowości – na 4. miejscu jest The Dumplings, na 5. rockowy Joe Bonamassa, na 6. B.O.K. Sporą niespodzianką jest też 9. pozycja dla Slasha. To znak, że albo rock zaczyna znów się rozpychać łokciami i pozyskiwać nowych słuchaczy, albo wcale ich nie stracił, tylko brakowało albumów odpowiednio przebojowych.

Jedno nie zmienia się od wielu tygodni – dominacja polskich artystów. W Top 20 tylko mamy trzech wykonawców z zagranicy. Ale i polscy artyści mają coraz bardziej pod górę i czują, że konkurencja nie tylko napędza, ale potrafi sprawić, że nawet dobra promocja nie pomaga. Płyty Marty Bijan, Reni Jusis, Marysi Starosty zadebiutowały odpowiednio na 29., 31. oraz 45. Miejscu. Dopiero 42. pozycja dobrej płyty Kamp! oraz wspomniane już 4. miejsce uznanego The Dumplings może zaś wskazywać na to, że elektroniki mamy dość.

1. Kortez – Mini Dom

2. Maciej Maleńczuk – Maleńczuk Gra Młynarskiego

3. Różni Wykonawcy – Mój Empik – Moja Muzyka: Smooth Jazz

4. The Dumplings – Raj

5. Joe Bonamassa – Redemption

6. B.O.K. – Symetria

7. Sarius – Wszystko Co Złe

8. Kortez – Mój Dom

9. Slash Featuring Myles Kennedy And The Conspirators – Living The Dream

10. Maanam – Złota Kolekcja Vol. 1&2

11. Taco Hemingway – Cafe Belga

12. Tony Bennett & Diana Krall – Love Is Here To Stay

13. Michał Szpak – Dreamer

14. Tymek – Sono

15. Bajm – Best Of 1978 – 2018

16. Paweł Domagała – Opowiem Ci O Mnie

17. Eminem – Kamikaze

18. Zbigniew Wodecki – The Best – Zacznij Od Bacha

19. Kali, Flvwlxss – V8T

20. Różni Wykonawcy – Męskie Granie 2017

21. Dudek P56, Żary Jlb, Inkg – Deżawi

22. O.S.T.R. – W Drodze Po Szczęście

23. Hinol, Polska Wersja – Mej Duszy Dziecko

24. White 2115 – Rockstar

25. KęKę – To Tu

26. ABBA – 18 Hits

27. Major SPZ – Towar

28. Alvaro Soler – Mar De Colores

29. Marta Bijan – Melancholia

30. Lenny Kravitz – Raise Vibration

31. Reni Jusis – Ćma

32. Maanam – Maanam i Goście

33. Różni Wykonawcy – Bravo Hits Lato 2018

34. Muzyka Filmowa – Mamma Mia! Here We Go Again

35. TPS – Tuptuś Inaczej Wojtek

36. Pięć Dwa – Czyste Szumienie

37. Stanisława Celińska – Malinowa…

38. Kortez – Bumerang

39. Imagine Dragons – Evolve

40. Guns N’Roses – Greatest Hits

41. PRO8L3M – Ground Zero Mixtape

42. Kamp! – Dare

43. Różni Wykonawcy – Męskie Granie 2017 – Dogrywka

44. Ariana Grande – Sweetener

45. Marysia Starosta – Ślubu Nie Będzie

46. Jean-Michel Jarre – Planet Jarre – 50 Years Of Music

47. Dawid Podsiadło – Annoyance And Disappointment

48. Różni Wykonawcy – Bravo Hits Jesień 2018

49. Krzysztof Zalewski – Zalewski Śpiewa Niemena

50. Guzior – Evil_Things