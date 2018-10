Album „Wasteland” musiał się pojawić wysoko. Wziął z miejsca pierwszą pozycję, co specjalnie nikogo dziwić nie powinno. Lider z ubiegłego tygodnia – Kortez spadł na trzecie. Ciekawa rzecz jest na 11. miejscu – reedycja raczej niszowego zespołu Kobong rozpaliła emocje i spowodowała, że grupa bardzo wysoko pojawiła się w zestawieniu.

Znów niemal nie liczą się artyści z zagranicy. W pierwszej dwudziestce jest ich zaledwie dwóch. Co ciekawe – wśród albumów obcojęzycznych dwa to składaki hitów sprzed lat (Abba, Guns ‘N Roses), a nie płyty stosunkowo nowe. I wszystko wskazuje na to, że nic się nie zmieni. Wszak przed nami wysyp wielkich premier.

1. RIVERSIDE – WASTELAND

2. RÓŻNI WYKONAWCY ZŁOTA KOLEKCJA - BEST OF 20 LAT

3. KORTEZ - MINI DOM

4. LEONARD COHEN - LIVE IN LONDON

5. ZEUS - TO POMYŁKA

6. MACIEJ MALEŃCZUK - MALEŃCZUK GRA MŁYNARSKIEGO

7. RÓŻNI WYKONAWCY - MÓJ EMPIK - MOJA MUZYKA: SMOOTH JAZZ

8. KORTEZ - MÓJ DOM

9. ZBIGNIEW WODECKI - THE BEST - ZACZNIJ OD BACHA

10. KĘKĘ - TO TU

11. KOBONG - KOBONG (2018)

12. SARIUS - WSZYSTKO CO ZŁE

13. MICHAŁ SZPAK – DREAMER

14. TACO HEMINGWAY - CAFE BELGA

15. EPIS DYM KNF – CHRONOS

16. MAANAM - ZŁOTA KOLEKCJA VOL.1&2

17. PAWEŁ DOMAGAŁA - OPOWIEM CI O MNIE

18. TONY BENNETT & DIANA KRALL - LOVE IS HERE TO STAY

19. BAJM - BEST OF 1978 – 2018

20. RÓŻNI WYKONAWCY - SIESTA XIV - PREZENTUJE MARCIN KYDRYŃSKI

21. THE DUMPLINGS – RAJ

22. ABBA - 18 HITS

23. EMINEM – KAMIKAZE

24. HINOL, POLSKA WERSJA - MEJ DUSZY DZIECKO

25. RÓŻNI WYKONAWCY - MĘSKIE GRANIE 2017

26. JOE BONAMASSA – REDEMPTION

27. KALI, FLVWLXSS - V8T

28. O.S.T.R. - W DRODZE PO SZCZĘŚCIE

29. MAJOR SPZ – TOWAR

30. WHITE 2115 – ROCKSTAR

31. GUNS'N'ROSES - GREATEST HITS

32. KORTEZ – BUMERANG

33. KLESZCZ - CZERŃ I BIEL

34. IMAGINE DRAGONS -EVOLVE

35. ALVARO SOLER - MAR DE COLORES

36. STANISŁAWA CELIŃSKA - MALINOWA …

37. RÓŻNI WYKONAWCY - POLSKI TOP WSZECH CZASÓW 2018

38. SLASH FEAT. MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS - LIVING THE DREAM

39. RÓŻNI WYKONAWCY - BRAVO HITS LATO 2018

40. MAANAM - MAANAM I GOŚCIE

41. CHER - DANCING QUEEN

42. LENNY KRAVITZ - RAISE VIBRATION

43. PRO8L3M - GROUND ZERO MIXTAPE

44. DUDEK P56, ŻARY JLB, INKG DEŻAWI

45. DAWID PODSIADŁO - ANNOYANCE AND DISAPPOINTMENT

46. TPS - TUPTUŚ INACZEJ WOJTEK

47. PIĘĆ DWA - CZYSTE SZUMIENIE

48. MUZYKA FILMOWA - MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN

49. ROBERT JANOWSKI - NAJPIĘKNIEJSZE MELODIE

50. GUZIOR - EVIL_THINGS