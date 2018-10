Materiał zawarty na krążku nie jest - jak zapowiada zespół - jedynie zbiorem szybkich numerów. Jest wolniej, ciężej i jest inaczej. Dużo dzieje się także w warstwie wokalnej a polityka i problemy społeczne to jak zawsze główne tematy tekstów wokalisty grupy, Zielonego, który nie przebiera w słowach, by wyśpiewać i wykrzyczeć to co go mierzi. Na „Vote Is A Bullet” nie zabrakło również akcentu polskojęzycznego w postaci numeru „G.A.W.R.O.N.Y”.

Szczegółowa tracklista wydawnictwa przedstawia się następująco:

1. Intro

2. Face In the Dirt

3. Vote Is a Bullet

4. Swarm of Wild Bees

5. Ineffective Grand Gestures

6. Defending the Wisdom (Wisdom to Thrive)

7. G.A.W.R.O.N.Y.

8. Antipodes

9. We Are Underground

Już niebawem Virgin Snatch w towarzystwie Decapitated, Frontside oraz Drown My Day rusza w trasę po największych miastach w Polsce. Oto szczegóły trasy:

“KNOCK OUT TOUR 2018” (DECAPITATED, FRONTSIDE, VIRGIN SNATCH, DROWN MY DAY):

22 listopada (czwartek) – Poznań „U Bazyla”

23 listopada (piątek) – Gdańsk „B90”

24 listopada (sobota) – Szczecin „Peron 5”

25 listopada (niedziela) – Wrocław „A2”

29 listopada (czwartek) – Łódź „Scenografia”

30 listopada (piątek) – Warszawa „Progresja”

1 grudnia (sobota) – Białystok „Gwint”

2 grudnia (niedziela) – Bydgoszcz „Estrada”

6 grudnia (czwartek) – Kraków „Kwadrat”

7 grudnia (piątek) – Rzeszów "Pod Palmą"

8 grudnia (sobota) – Lublin „Graffiti”

9 grudnia (niedziela) – Katowice „Mega Club”