Przystanek Woodstock 2017: Błoto, księża, policjanci, zabawa i bezpieczeństwo [FOTO]

W czwartek, 3 sierpnia oficjalnie rozpoczął się Przystanek Woodstock. Jak co roku do Kostrzyna nad Odrą przyjechały dziesiątki fanów, by wziąć udział w festiwalu, który jest formą podziękowania za styczniowy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Najczęściej powtarzanym słowem przy okazji Przystanku Woodstock jest w tym roku "bezpieczeństwo". O nie dbają liczni wolontariusze, policjanci i ochroniarze. A ludzie - jak co roku - świetnie się bawią. Oto galeria zdjęć z festiwalu