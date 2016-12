Teraz ukazał się kolejny filmowy album, a w zasadzie telewizyjny. "Mars" to serial popularnonaukowy przygotowany przez National Geographic, wyprodukowany przez Rona Howarda oraz Briana Grazera, wizja marsjańskiej misji z 2033 r. Nieliczne wokalizy Cave’a, spora ilość elektroniki, minimalizm, trochę na granicy ambientu – soundtrack do "Marsa" to głównie zimne, niespecjalnie rozweselające fragmenty. Czasami czuć melancholię, innym razem osamotnienie, trochę niepewności, grozy. To uczucia, które zapewne towarzyszyłyby członkom kosmicznej wyprawy. Nie ma w tej płycie jakiejś specjalnej magii, nie jest to wybitne soundtrackowe dzieło duetu. Muzyka bardzo dobrze ubarwia obraz, bez niego staje się trochę mniej wciągającą przygodą. Ale to wciąż interesujący kawałek muzycznej ilustracji.

Nick Cave & Warren Ellis | Mars Soundtrack | Milan Records