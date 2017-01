Bracia bliźniacy Marcin (kontrabas) i Bartłomiej (perkusja) od 20 lat poruszają się w różnych odmętach jazzu, grając m.in. z Trzaską czy Stańko. Antoni "Ziut" Gralak od lat 80. jest jednym z najbardziej charyzmatycznych trębaczy naszej sceny. Był m.in. członkiem freejazowej formacji Young Power. Ich wspólny album to zgodnie z tytułem powrót do muzycznego prymitywizmu, grania emocjami, prostoty. Grają tu kompozycje Gralaka, Bartłomieja, oparte na pieśniach suazyjskiej, azteckiej i tybetańskiej. Do tego numer mistrza awangardowego jazzu z Chicago Roscoe Mitchella i autorstwa kenijskich muzyków. Dziesięcioczęściowa płyta wypełniona jest w dużej mierze dźwiękami spokojnymi, momentami niemal kontemplacyjnymi. Nie brakuje jednak szaleństw na trąbce i kontrabasie. Całość tworzy wciągającą, różnokulturową mieszankę niespecjalnie skomplikowanych, ale też nie prostackich rozwiązań muzycznych. Dla ciekawych niekoniecznie klasycznego jazzu.

Oleś Brothers & Antoni Gralak "Primitivo" For Tune