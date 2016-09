Rok temu artysta stracił syna. Długo milczał, potem zapowiedział, że nowa płyta będzie próbą twórczego zmierzenia się z tragedią.

Czytaj więcej Nick Cave starcił 15-letniego syna. Tragiczny wypadek

Poniżej teledysk do "Jesus Alone". Obraz jest fragmentem czarno-białego filmu "One More Time With Feeling", którego pokazy towarzyszą premierze albumu "Skeleton Tree".

Film Andrew Dominika "One More Time With Feeling" będzie miał swoją premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, a 8 września pokazy filmu odbędą się w kinach na całym świecie.

Początkowo obraz miał opierać się na koncepcji wykonania na żywo nowych utworów Nicka Cave'a & the Bad Seeds, ale stał się czymś o dużo większym znaczeniu, po tym jak Dominik zagłębił się w tragiczne wydarzenia, które miały miejsce w trakcie powstawania i rejestracji płyty. Film jest surowym świadectwem artysty próbującego zmierzyć się z żałobą.

Album grupy Nick Cave & The Bad Seeds "Skeleton Tree" ukaże się 9 września.