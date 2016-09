W wersji singlowej nagrania słyszymy także Kendricka Lamara. W klipie pojawia się oczywiście Maddie Ziegler, ale nie tylko ona.

Teledysk ma być częścią nowego projektu artystki #wareyourchildren.

Sia cieszy się w Polsce ogromną popularnością. Jej album "1000 Forms of Fear" zdobył w naszym kraju status Diamentowej Płyty, natomiast ostatni krążek "This Is Acting" pokrył się Platyną.