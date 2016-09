Płyta zawiera nieznane nagranie Jacka White'a nagrane m.in. z The White Stripes. Jednym z nich jest "City Lights" - do tego utworu klip stworzył Michel Gondry. Oscarowy twórca znany jest z miłości muzyki i wspaniałych teledysków - to ona stał za niezwykłym "Human Behaviour" Bjork.

Ten teledysk też Was zaskoczy.