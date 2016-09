Za moich czasów oglądanie teledysków było w porządku! czasami czekałem na teledysk i jak się pojawiał to chętnie go oglądałem. Toteż, przenosząc tradycje z dzieciństwa, zapraszam do obejrzenia mojego nowego klipu - napisał na swoim facebookowym profilu Podsiadło prezentując najnowszą produkcję.

"O drodze do" to historia o tym, żeby cały czas podążać do przodu i skupiać się nie tylko na celu, ale przede wszystkim osiąganiu przyjemności z samej drogi.