Płyta została nagrana na żywo w ciągu jednego dnia w Future-Past Studios w Hudson w Nowym Jorku.

Na EP-ce, obok wybranych coverów, po raz pierwszy słyszanych podczas letniej trasy The Last Shadow Puppets, znalazły się nowe wersje utworów z ostatniego albumu "Everything You’ve Come To Expect", "Aviation" oraz "The Dream Synopsis".

Do coveru utworu "Is This What You Wanted" Leonarda Cohena powstał teledysk w reżyserii Focus Creeps.