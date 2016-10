Bonusowy krążek otwiera produkcja wrocławskiego duetu White House pt. "Nowy rozdział". To nie okazjonalny utwór – to zwiastun nowego rozdziału w twórczości Pokahontaz. – Zaczęliśmy już prace nad nowym albumem, który ma wyprodukować nam White House Records – zapowiada Rahim. – Czujemy potrzebę nagrania korzennej płyty na samplowanych bitach – dodaje. Za klip do "Nowego rozdziału" odpowiada grupa Delaflow. Gościnnie pojawiają się w nim LA i Magiera, czyli duet White House.