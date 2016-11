Klip jest fragmentem filmu "One More Time with Feeling". Film Andrew Dominika, który dokumentuje powstawanie płyty grupy Nick Cave & The Bad Seeds "Skeleton Tree" i był pokazany na całym świecie w wieczór poprzedzający premierę płyty, ponownie trafi do kin. 1 grudnia będzie można go zobaczyć na całym świecie. W Polsce tym razem w 3D.

Początkowo obraz miał opierać się na koncepcji wykonania na żywo nowych utworów Nicka Cave'a & the Bad Seeds, ale stał się czymś o dużo większym znaczeniu, po tym jak reżyser Andrew Dominik zagłębił się w tragiczne wydarzenia, które miały miejsce w trakcie powstawania i rejestracji płyty. Film i płyta są przejmującymi świadectwami artysty próbującego zmierzyć się z żałobą.

"One More Time With Feeling" 3D będzie można zobaczyć w wybranych kinach sieci Multikino: Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań 51, Szczecin, Warszawa – Złote Tarasy, Warszawa Ursynów oraz Wrocław Pasaż.

Grupa Nick Cave & The Bad Seeds zapowiedziała trasę koncertową, która rozpocznie się w styczniu w Australii, a wiosną będzie kontynuowana w USA.