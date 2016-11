"Nie wiesz nic" to utwór napisany i skomponowany przez Pablopavo i Ludziki, który zapowiada najnowszą produkcję HBO - drugi sezon serialu "Pakt" w reżyserii Leszka Dawida, z Marcinem Dorocińskim w roli głównej. Jest to pierwsza piosenka Pablopavo do produkcji filmowej.