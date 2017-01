Dziś swą premierę ma EP oraz teledysk "No Plan". Przewrotny tytuł już spotkał się z ciepłym przyjęciem internautów, którzy mówią, że wszystko to, co wydarzyło się rok temu było dokładnie przez artystę przemyślane. Album "Blackstar" (tytuł może, ale nie musi być nawiązaniem do blizny, jaka zostaje przy leczeniu nowotworów) ukazał się 8 stycznia 2016 roku i w zgodnej ocenie krytyków i fanów był pożegnaniem artysty z publicznością.

Dziś poznajemy teledysk i EP "No Plan". Cóż za przewrotny tytuł.