Opublikowane w 2015 r. single: "Lush Life" oraz "Never Forget You" pozwoliły jej zdobyć mocną pozycję na amerykańskim rynku muzycznym. W Europie o Zarze zrobiło się głośno już wcześniej za sprawą dwóch mini albumów: "Introducing" oraz "Let Me Reintroduce Myself" wydanych dwa lata wcześniej oraz przebojów: "Uncover", "Carry You Home" i "Rooftop" z jej debiutanckiego albumu "1" z 2014r.

Zara gościnnie wystąpiła w utworze Tinie Tempah – "Girls Like", który otrzymał nominację do tegorocznych nagród BRIT Awards. Wystąpiła podczas finału UEFA EURO 2016 w nagranym wspólnie z Davidem Guettta hitem "This One's For You".

Jesienią wystąpiła na gali MTV EMA i zdobyła dwie statuetki w kategorii Best New Act oraz Best Worldwide Act. Na swoim koncie ma także nagrodę Nickelodeon Kids' Choice Award i nominację do NME Awards. Zara dołączyła też do grona artystów, którzy mogą pochwalić się ponad miliardową ilością odtworzeń swoich piosenek w serwisie Spotify.

Oto teledysk do jej najnowszego nagrania.