Ekipa tak zapowiedziała teledysk: Przedstawiamy Wam pierwszy klip/singiel promujący album "Remisja" Peja/Slums Attack (prod. Brahu). Obrazek do kawałka "Negatywny Feedback" zrealizowała ekipa 9liter FILMY. Zdjęcia odbyły się w klubach BaRock i Black Ball przy ul. Wielkiej w Poznaniu. W zdjęciach oprócz Peji i Braha udział wzięli: Jędrzej Pakol, Śliwa, DJ. Danek, Rataj M, Mieciu, Gandzior, Piotr Bąbelek, Karpiu (Avant Drum Shop), Karolina, Klaudia i Ola.

W początkowej fazie przygotowań album miał ukazać się końcem 2016 roku. „Razem z producentem Brahu Bratem spowolniliśmy tempo prac, na co wpływ miała głównie choroba, którą przebyłem. W międzyczasie wyniknęło kilka spraw wydawniczych, które obaj musimy uregulować. Oczywiście wiąże się z tym jeszcze więcej pracy. Wielokrotnie tego typu obciążenie działało stymulująco. Tym razem zabrakło energii i rzeczywiście trzeba było osiągnąć tytułowy stan Remisji by po zatrzymaniu choroby, z którą się zmagam móc powrócić do pracy. Czas oczekiwania postaramy się Wam optymalnie zrekompensować dobrze wykonaną pracą” - mówi Peja

psav_embed