W piosence pojawiają się gościnnie m.in. Czesław Mozil i Kev Fox.

Płyta "Songs of Love and Death" jest wynikiem kolaboracji Nergala, lidera znanego na całym świecie zespołu Behemoth oraz weterana polskiej sceny rockowej – Johna Portera. Obok Nergala i Johna w składzie Me And That Man znaleźli się również Wojtek Mazolewski na basie i kontrabasie oraz Łukasz Kumański na instrumentach perkusyjnych.

Nergal o teledysku do utworu “Cross My Heart And Hope To Die":

“Cross My Heart And Hope To Die" jest dla mnie wyjątkowym, bardzo osobistym utworem… pamiętam jak dziś, że dosłownie “spłynął" na mnie kiedy szarżowałem rowerem po ulicach Berlina, dlatego przez wiele miesięcy jego roboczy tytuł brzmiał “A song I wrote in Berlin". To piosenka manifest… mojej wewnętrznej ciemności i wątpliwości. Do bólu szczera i bezkompromisowa. Gościnnie w refrenach wspomógł nas Czesław Mozil na akordeonie, a w chórkach można usłyszeć moich kolegów Keva Foxa i Piotra z Figo Fagot. Dziecięcy chór natomiast składał się z dzieciaków moich przyjaciół... Klip nakręciłem podczas mojego pobytu w LA. Razem z jego twórcami, Nico i Peterem Beste, udaliśmy się do obskurnego motelu w środku pustkowia. Brudna pościel, karaluchy, prysznic i kibel mogłyby z powodzeniem robić za scenografię do filmu “Piła 6". Mrok w czystej postaci. Jeśli do tego dodasz ledwo przespaną noc, to powinno to dopełnić obrazu mojego stanu psychofizycznego podczas jego kręcenia… nie miałem żadnej charakteryzacji… byłem brudny, zmęczony i sfrustrowany… ale nie walczyłem z tym, bo ten stan był kompletny z przesłaniem “Cross My Heart"… Enjoy!"