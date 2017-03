Bilety na koncerty są już dostępne w serwisie Rockserwis.pl, ich cena to 149 złotych. Grupa zagra w trzech miastach, jej gościem będzie formacja Alcest.

12.11.2017 WARSZAWA, Progresja, 20:00

13.11.2017 GDAŃSK, Stary Maneż, 20:00

14.11.2017 POZNAŃ, Hala MTP2, 20:00

Zespół przyjedzie do Polski w ramach trasy promującej album "The Optimist". Anathema gra od 1990 roku, jest zaliczana do przedstawicieli rocka progresywnego lub alternatywnego