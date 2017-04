"Still Feel Like Your Man" to najnowszy singiel promujący nową płytę Johna Mayera – “The Search For Everything" ukaże się już 14 kwietnia.

Wydawnictwo promowane jest w dość nietypowy sposób – najpierw w częściach ukazywało się falami, i to dosłownie: jako cyfrowe EP-ki The Search For Everything Wave One i Wave Two. Oba połączone wydawnictwa, wzbogacone o nowe utwory (w sumie 12 piosenek) ukazują się w postaci regularnej, siódmej w dyskografii płyty artysty – "The Search For Everything". Materiał, zapowiadany jako najbardziej autobiograficzny w karierze młodego artysty, jest efektem prawie trzech lat pracy w studiach Capitol w Los Angeles, przerywanych krótkimi trasami koncertowymi z formacją Dead & Company.

"The Search For Everything" ukazuje się na płycie CD a także - w późniejszym terminie - na dwóch płytach winylowych.