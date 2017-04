Zespół powstał w 2015 roku z inicjatywy Ignacego Matuszewskiego, krakowskiego producenta, pianisty i kompozytora. Głosem zespołu został Kuba Bugała, krakowski wokalista, songwriter, który pokazał się fanom - przyzwyczajonym do jego autorskiego Further Away - z kompletnie innej strony. Do Kuby i Ignacego dołączyli Jacek Długosz – gitarzysta, znany ze współpracy z Adrianem Utley’em, Beatą Banasik czy Agathą; Justyn Małodobry – basista, producent, założyciel Lennox Row i Astral Balloon, członek Stanisław Słowiński Quartet czy Gadabit; oraz Michał Pamuła – perkusista, członek Balkanscream, TAU czy Soflow.

Album "How To Be Romantic" powstał w domowym studio Ignacego Matuszewskiego, który był odpowiedzialny za produkcję i miks wszystkich utworów.

Obecnie zespół stale koncertuje i pracuje nad drugą płytą.