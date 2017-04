"Chciałam, aby cała uwaga była skupiona na tancerzach, ich ciałach i ruchu. To moje pierwsze doświadczenia reżyserskie. Mam nadzieję, że będzie ich więcej. Jest to świat, który zdecydowanie chcę eksplorować" - mówi Alison.

Płyta "Silver Eye" to następca "Tales Of Us" z 2013 r. Alison i Will spędzili 10 dni w Dallas ze zdobywcą nagrody Grammy - producentem Johnem Congleton’em (St. Vincent, John Grant, Wild Beasts). Do współpracy nad nowym materiałem muzycy zaprosili takich artystów jak Bobby Krlic aka The Haxan Cloa czy Leo Abrahams. Za miksy odpowiedzialny jest David Wrench (The XX, fka Twigs, Caribou).

Premiera krążka odbyła się 31 marca.