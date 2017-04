Nagranie bardzo mocno pachnie orientem - muzykę skomponował Idan Raichel, słowa napisała Kayah. Reżyserem teledysku został Michał Węgrzyn.

Wokalistka, wbrew naszemu narodowemu narzekactwu w tekście zaleca pogodę ducha i afirmuje pogodne życie: "Jedyne co prawdziwe to jest tu i teraz / Jest pięknie nie narzekaj / Po co po co po co po co / Doceniaj to co masz / Zapomnij czego nie ma / I nie martw się na zapas".

Jesienią wokalistka ruszy w trasę koncertową z Goranem Bregovicem.