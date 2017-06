Utwór opowiada o zespole, który szybko osiąga sukces. Grupa czerpie z niego wszystko co najlepsze, co szybko doprowadza do jej rozpadu. Po jakimś czasie członkowie zespołu z tęsknoty za koncertami wracają na scenę. Wielkie sukcesy są już historią, ale muzycy nadal czują się tak, jakby grali wyprzedane koncerty w wielkich salach.

Autorami scenariusza i reżyserami klipu „Johnny's Band” są Craig Hooper i Collin Games, którzy odpowiedzialni byli też za film dokumentalny „From Here To inFinite”, pokazujący proces tworzenia i nagrywania nowego albumu Deep Purple.