"OK Computer OKNOTOK 1997 2017" to wydawnictwo, które ukazuje się z okazji dwudziestolecia płyty "OK Computer", będącej punktem zwrotnym w historii Radiohead. Ta nowa wersja, oprócz zawartości oryginalnej płyty, przyniesie osiem nagrań ze stron B singli, a także trzy niepublikowane wcześniej utwory: "I Promise", "Lift" i "Man of War". Wznowienie płyty trafi do sklepów 23 czerwca dzięki wytwórni XL Recordings.

Cały materiał na "OK COMPUTER OKNOTOK 1997 2017" został poddany remasteringowi z oryginalnych taśm matek.

28 czerwca Radiohead zagra w Polsce na festiwalu Open'er.

Klip Michała Marczaka kręcony w Polsce - w jednym z momentów widzimy napis na ścianie "Tęsknię za tobą życie".