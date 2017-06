Wokalista, kompozytor i producent jest autorem większości utworów ze ścieżki dźwiękowej do trzeciej części serii "Despicable Me" – zatytułowanej w Polsce "Gru, Dru i Minionki"

(polska premiera 30 czerwca). Na płycie znajdzie się aż 8 utworów Pharrella, w tym słynny utwór "Freedom" (to w jego rytm Minionki w filmie uciekają z więzienia!) oraz nowy utwór promujący film i soundtrack - "Yellow Light".

Ścieżka dźwiękowa do "Gru, Dru i Minionki / Despicable Me 3" ukaże się w sprzedaży 23 czerwca.

TRACKLISTA

Yellow Light – Pharrell Williams

Hug Me – Pharrell Williams feat. Trey Parker

Bad – Michael Jackson

Take On Me – a-ha

Papa Mama Loca Pipa – The Minions

There’s Something Special – Pharrell Williams

Tiki Tiki Babeloo – The Minions

Freedom – Pharrell Williams

Doowit – Pharrell Williams

99 Luftballons – Nena

Into the Groove – Madonna

Chuck Berry – Pharrell Williams

Fun, Fun, Fun – Pharrell Williams

Despicable Me – Pharrell Williams

Despicable Me 3 Score Suite – Heitor Pereira

Malatikalano Polatina – The Minions