Angus & Julia Stone to rodzinny duet rodem z Australii. "Snow" to tytułowy utwór zwiastujący najnowsze wydawnictwo zespołu. Początki formacji sięgają 2006 r. Ich twórczość przyciągnęła miliony fanów na całym świecie, a albumy osiągnęły status multi-platyny. Rodzeństwo zdobyło wiele prestiżowych nagród takich jak ARIA czy APRA. Ich muzyka została wykorzystana do ścieżek dźwiękowych takich produkcji jak "The Edge of 17", "Pretty Little Liars", "Suits" oraz "Revange".