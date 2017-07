"Nie było moim zamierzeniem, by napisać przebój, który pobije rekordy" - komentuje powodzenie swego przeboju Luis Fonsi, który ma powody do radości. Jego piosenka "Despacito" został już odtworzona ponad 4,6 mld razy i tym samym pobiła rekord należący do Justina Biebera.

Jak twierdzi sam Fonsi, chciał on tylko sprawić, by ludziom się tańczyło lepiej. I sprawił - w serwisach streamingowych jego piosenkę odtworzono częściej, niż jakąkolwiek inną w historii. Na Youtube teledysk odtworzono niemal 2,7 mld razy.

I bez wątpienia będzie światowym hitem lata 2017 roku.