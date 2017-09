Klip wyreżyserowała Diane Martel przy współpracy z samą Miley, za choreografię odpowiada Michael Rooney. Cyrus oddaje tu hołd Elvisowi, co zbiega się z obchodami 40. rocznicy jego śmierci.

27 Sierpnia Miley Cyrus wystąpi podczas MTV Video Music Awards, gdzie jej ostatni singiel "Malibu" nominowany jest w kategorii Best Pop. We wrześniu wróci na krzesło jurorskie w amerykańskiej wersji programu The Voice.

Album "Younger Now" ukaże się 29 września i będzie następcą płyty Bangerz (2013), którą śmiało uznać można za jeden z najważniejszych albumów pop ostatniej dekady – to z niego pochodzą hity „Wrecking Ball" czy „We Can’t Stop". Na nowym krążku oprócz utworu tytułowego i „Malibu" znajdzie się też piosenka „Inspired" nagrana w ramach obchodów Pride, jaką zaśpiewała m.in. podczas koncertu One Love Manchester. Miley jest też jedną z najczęściej wyszukiwanych artystek w internecie z ponad 160 milionami fanów na platformach społecznościowych i 3 miliardami odtworzeń swoich klipów.

Younger Now - tracklista:

1. Younger Now

2. Malibu

3. Rainbowland ft Dolly Parton

4. Week Without You

5. Miss You So Much

6. I Would Die For You

7. Thinkin’

8. Bad Mood

9. Love Someone

10. She’s Not Him

11. Inspired