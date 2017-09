Igor Herbut, lider i wokalista zespołu tak mówi o nagraniu:

Pamiętam jeden z moich pierwszych poważniejszych wypadków samochodowych, Strasznie lało, nie jechaliśmy szybko. Nagle zobaczyliśmy przed sobą ciężarówkę, która postanowiła gwałtownie skręcić w lewo, trzeba było działać szybko. Siedziałem za kierowcą, a ten postanowił przycisnąć hamulce z całych sił, niestety one nie odbiły, zostały wciśnięte maksymalnie i nie odbiły. Po mokrej nawierzchni po prostu sunęliśmy bezwładnie, nie można było nic zrobić.

Wtedy po raz pierwszy poczułem i doświadczyłem tego czegoś o czym się mówi, że świat nagle zwalnia, miałem wrażenie, że mogę wyjść z samochodu obejść go dwa razy i wejść z powrotem. Wbiliśmy się pod belkę z tyłu naczepy TIR-a, na szczęście nic nam się nie stało. Pamiętając to zdarzenie, postanowiłam opisać i zapisać to po części w utworze ,,Full Moon", w odniesieniu do sytuacji, które spotykają wielu z nas.

Bo co jeśli jest tak, że wszyscy umieramy w tej chwili, a czas tak zwolnił że obecnie przeżywamy ten moment, w którym całe życie przelatuje nam przed oczami?