Dillon, miała zaledwie 19 lat kiedy światło dzienne ujrzały jej pierwsze utwory. W 2011 r. artystka zadebiutowała krążkiem "This Silence Kills" . Płyta zdobyła uznanie wśród krytyków, a sama Dillon była porównywana do takich gwiazd jak Feist, Björk czy Joanna Newsom. Przy tworzeniu drugiego longplaya "The Unknown" artystka zmagała się z kryzysem twórczym, a utwory powstały w wyniku samodyscypliny. Tematycznie album nawiązywał do wątków podjętych na debiucie.

Trzeci krążek Dillon zatytułowany "Kind" trafi na półki sklepowe 10 listopada. Płyta ukaże się pod szyldem [PIAS] Recordings. Nad produkcja nowego materiału czuwał Tamer Fahri Özgönenc, Nicholas Arthur Weiss oraz Samuel Savenberg.

"Shades Fade" to pierwszy zwiastun wydawnictwa.