W teledysku wzięła udział para znanych australijskich aktorów: Courtney Eaton ("Mad Max Fury Road") oraz Dacre Montgomery ("Power Rangers", "Stranger Things" drugi sezon). Zdjęcia do klipu powstały w Mexico City.

"Snow" to tytuł trzeciego wydawnictwa formacji. Krążek będzie mieć swoją premierę 15 września. Na płycie znajdzie się 12 autorskich utworów. Nowy materiał został wyprodukowany przez dwójkę rodzeństwa. Początki formacji sięgają 2006 r. Ich twórczość przyciągnęła miliony fanów na całym świecie, a albumy osiągnęły status multi-platyny. Rodzeństwo zdobyło wiele prestiżowych nagród takich jak ARIA czy APRA. Ich muzyka została wykorzystana do ścieżek dźwiękowych takich produkcji jak "The Edge of 17", "Pretty Little Liars", "Suits" oraz "Revange".