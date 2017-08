Któregoś dnia leżałem i obserwowałem gwiazdy i pomyślałem o nich jako miejscach, na których istnieje życie. Skoro są w swoim sąsiedztwie, to muszą ze sobą współgrać. I tak powstał tytuł utwór, jeszcze bez muzyki. Później powtarzając sobie ten tytuł, muzyka sama pojawiła się w mojej głowie - opowiada o nagraniu Dave Grohl.

"The Sky Is A Neighborhood" to drugi utwór z płyty "Concrete And Gold" po udostępnionym bez żadnej zapowiedzi utworze "Run".