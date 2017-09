Miejsce, w którym powstał klip – Park Narodowy Joshua Tree w Kalifornii – sprawia, że wideo do piosenki sprawia spektakularne wrażenie. Za reżyserię odpowiada Robert Hales, twórca klipów takich zespołów jak Nine Inch Nails i Imagine Dragons.

„One Foot” to nasz soundtrack z całej naszej ubiegłorocznej podróży – to piosenka o podążaniu do przodu, nawet gdy nie wiem, dokąd zaprowadzi nas droga, którą idziemy” – mówi Nicholas Petricca z Walk The Moon.