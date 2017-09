Nagranie "Oprócz" zostało napisane i zaśpiewane w latach 80tych przez Marka Jackowskiego. Drugie życie przebojowi dał zespół Golden Life, który na albumie "Efil Ned Long" zamieścił swoją interpretację wielkiej kompozycji. Do dziś "Oprócz" nie miało oficjalnego teledysku.

Pretekstem do realizacji klipu jest jubileusz 30lecia zespołu. Z tej okazji grupa wydała dwie płyty. Pierwsza to, nowa, premierowa pt. "Siedem" a druga, to reedycja - jednego z ważniejszych wydawnictw w dyskografii zespołu - płyty "Efil Ned Log", z 1993 r., która ukazała się na winylu.

Do udziału w teledysku, muzycy zaprosili przyjaciół i sympatyków zespołu, m. in. wokalistkę Anię MoMo Ołdak, dziennikarza radiowego Pawła Jawora, Miss Egzotica Divine Kitenge Martyńską, czołową polską perkusjonistkę Annę Patynek, tancerkę Suzie Pacałowską, oraz wielu innych.