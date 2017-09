Nowe wydawnictwo norweskiego producenta miało premierę 22 września i dostępne już w sprzedaży cyfrowej. Oprócz nagrania tytułowego znajdziemy tam utwór "This Town" nagrany z Sashą Sloane oraz przeboje "First Time” z Ellie Goulding i "It Ain’t Me” z Seleną Gomez. Znalazł się na niej też "You’re The Best Thing About Me" – efekt współpracy Kygo z U2.