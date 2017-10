Łukasz Lańczyk, wokalista i autor tekstu tak mówi o nagraniu:

"Falconer" opowiada o emocjach, przemyśleniach i zachowaniach powstałych na skutek nagłej śmierci bliskiej osoby. Tekst nabrał dla mnie jeszcze większego znaczenia, gdy w tym roku doświadczyłem takiej straty. Cisza, pustka i tęsknota to słowa klucze. Utwór jest niejednostajny dynamicznie. Chcieliśmy w ten sposób podkreślić chaos i bezradność, które towarzyszą człowiekowi w takich sytuacjach. Tym samym uczyniło to „Falconera” najbardziej gitarowym i najszybszym utworem na płycie „Złamania”. Jest to jeden z

moich ulubionych punktów na setliście koncertowej.

Jesienią zespół zagra kilka koncertów w ramach kontynuacji trasy #ZŁAMANIATOUR. Jednak jak podkreślają muzycy, w chwili obecnej priorytetem są prace nad nowym materiałem.

#ZŁAMANIATOUR jesień 2017:

06.10. KIELCE / Starman

10.11. Białystok / Motopub

30.11. Łódź / Krańcoofka

01.12. Zgorzelec / Afirmacja

02.12. Wrocław / Alive