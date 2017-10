Utwór otwiera płytę i przekazuje nam to, co będzie tematem całego krążka. Jak mówi Remo: Ludzie boją się zmian i ten strach powoduje, że stoją w miejscu. Utwór ma dodać wiary we własne możliwości, a teledysk inspirować do działania i osiągania tego, co wydaje się niemożliwe. Gdy ruszysz już drogą, którą prowadzi Cię serce - „nie oglądaj się, nie żałuj zmian”!, a mimo trudności i wątpliwości, które spotkasz na swojej drodze, pamiętaj o najważniejszym – „wszystko albo nic, byle biec przed siebie”.