"Medication" to utwór o ignorancji i błędnej logice. Chciałem sprawdzić jak to jest skomponować piosenkę o pewności siebie napędzanej przez przerośnięte ego - mówi Nick. W maju miała premierę EP-ka australijskiego muzyka i producenta zatytułowana „Missing Link”. Minialbum to kolekcja utworów, która jest muzycznym mostem pomiędzy tym co było, a tym co nadeszło.

To symboliczna przemiana Cheta Fakera w Nicka Murphy’ego. Pod pseudonimem Chet Faker ukazał się debiutancki krążek artysty „Built On Glass”, który spotkał się z uznaniem zarówno wśród krytyków muzycznych jak i fanów.