Nagranie pochodzi z płyty "Heaven Upside Down", która trafiła do sprzedaży 6 października. To dziesiąty album zespołu - poprzedni album "The Pale Emperor" ukazał się w 2015 roku. Niestety, ze względu na wypadek podczas jednego z koncertów, muzyk trafił do szpitala i musiał odwołać dużą część trasy promującej wydanie nowej płyty.

Marilyn Manson 21 lipca zagrali w katowickim Spodku podczas Metal Hammer Festival.

Reżyserem teledysku do "Say10" jest Bill Yukich.