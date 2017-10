Piosenka pochodzi z ostatniej płyty wokalistki, zatytułowanej "Bastet".

Chyba nie umiem już odpoczywać. Mam tak ułożoną pracę, by móc ze wszystkim zdążyć. Gram w ciągu roku 250 koncertów, udzielam wielu wywiadów, teraz dodatkowo doszła do tego promocja płyty "Bastet". Muszę to wszystko zorganizować tak, by się odnaleźć, by znaleźć chwilę, by choć raz na jakiś czas się wyspać. Ale nawet na to brakuje miejsca.

Cały wywiad:

Artystka przesadziła i musiała odwołać część koncertów. Szczegóły tu:

A to nowy teledysk wokalistki: