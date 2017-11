Zespół alt-J opublikował nowy klip, który powstał do utworu "Pleader". Teledysk wyreżyserował Isaiah Seret. W projekcie udział wzięła Sophie Cookson oraz Morgan Watkins. Inspiracją dla obrazu była powieść Richarda Llewellyna "How Green Was My Valley".

"Pleader" pochodzi z trzeciego krążka długogrającego "Relaxer", który miał swoją premierę 2 czerwca. Jest to następca nominowanego do nagrody Grammy oraz BRIT Awards albumu "This Is All Yours". Nowy materiał został zarejestrowany w Londynie pod czujnym okiem producenta Charliego Andrew, który współpracował z zespołem po raz trzeci.

5 lutego zespół zawita do Polski i zagra koncert na warszawskim Torwarze.