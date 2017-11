Teledysk trafił do sieci w weekend. Jest to czarno-biała wariacja na temat życia na słynnych, ogranych w setkach filmów i seriali, amerykańskich przedmieściach. Klip "Back In The USA" jest zapowiedzią płyty z największymi przebojami zespołu, zatytułowanej "God's Favourite Band" która nieprzypadkowo zapewne do sprzedaży trafia w okresie przedświątecznym.

Ostatnim regularnym albumem zespołu pozostaje wydany w 2016 "Revolution Radio".