To tytułowe nagranie z ostatniej płyty wokalistki. Po zaangażowanym społecznie klipie do "What About Us" przyszedł czas na bardziej żartobliwe oblicze wokalistki, znane chociażby z teledysków do "Stupid Girls" czy "So What".

"Beautiful Trauma" jest siódmym albumem Pink. Płyta trafiła do sprzedaży 13 października 2017 roku. Na całym świecie płyta znalazła już ponad 500 tysięcy nabywców.