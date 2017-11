Jak opowiadał nam Patryk Pietrzak – wokalista zespołu: „Postanowiliśmy tym razem, że nie będziemy przejmować się wykonaniem tego utworu „na żywo” i wybraliśmy się w podróż w rejony odległe od naszej dotychczasowej twórczości.”

Teledysk do Skowronek jest również nawiązaniem do pierwszego singla z CTRL C – „Wspólny Punkt”. Nieprzypadkowo widzimy elementy, które pojawiły się w pierwszym klipie zespołu m.in. tajemniczą dziewczynę, w której rolę wcieliła się Magdalena Celmer, czy bukiet żółtych kwiatów, który trzyma w swoich rękach.

Efekt wygląda tak, warto zobaczyć.